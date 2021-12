제비스코, '제비 그리기 공모작' 2022년도 탁상용 캘린더로 배포

[아시아경제 김종화 기자] 강남제비스코㈜는 강남그룹의 심볼인 '제비' 그리기 사내 공모전 수상작을 소재로 제작한 2022년도 탁상용 캘린더를 배포한다고 밝혔다.

제비 그리기 'Show Me 더 [멋진] JEVI!' 공모전에는 '제비스코’ 페인트로 유명한 강남제비스코㈜를 비롯해 강남화성㈜, ㈜강남, 강남KPI㈜, 강남건영㈜, KNK코팅스㈜, 강남아이텍㈜ 등 강남그룹 계열회사의 임직원과 가족들이 제비를 소재로 한 다양한 작품들을 출품했다.

강남그룹의 심볼인 제비는 '흥부전’을 통해 오래전부터 행복을 가져다 주는 새로 알려져 있으며 제비의 지혜로움, 빠른 비상력, 장거리를 비행하는 강인함은 강남그룹의 진취적인 기상과 미래를 향해 나아가는 역동적인 기업문화를 상징적으로 표현하고 있다. 강남제비스코㈜는 1952년부터 지금까지 자사 브랜드 제비스코의 심볼마크로 제비를 활용하고 있다.

강남제비스코 관계자는 "임직원과 가족들의 창의성이 돋보이는 작품들을 고객여러분과 공유하면서 심볼 '제비’의 의미를 되새기고자 2022년 캘린더에도 활용하게 됐다"면서 "이를 계기로 전 임직원들이 고객여러분께 더 좋은 제품과 서비스를 지속적으로 제공하기 위해 노력할 것을 다짐한다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr