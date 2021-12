"VR로 금융교육 지원" SK텔레콤, '신한 금융의 고수' 개발

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 55,800 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 709,057 전일가 55,900 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 '군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획 close 이 신한금융희망재단, 픽셀리티게임즈와 손잡고 가상현실(VR) 기술을 활용한 금융 교육 콘텐츠 를 개발했다고 12일 밝혔다.

'신한 금융의 고수'는 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 55,800 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 709,057 전일가 55,900 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 '군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획 close 과 신한금융그룹이 IT기술을 통해 초중고생에게 쉽고 재미있게 금융 상식을 배울 수 있도록 지원하기 위해 협력한 결과물이다. 두 회사는 지난해 5G 이동통신 모바일 에지 컴퓨팅(MEC) 기반 '미래 금융 서비스 공동 발굴 파트너십'을 체결했다.

VR게임 개발 전문 업체 픽셀리티게임즈가 개발에 참여해 실감나는 체험과 재미 요소를 더했다. 새로운 '에듀테인먼트(Education + Entertainment)' 콘텐츠로 각광받을 것으로 기대된다.

신한 금융의 고수는 사용자가 VR HMD(Head Mounted Device)를 착용 후 직접 은행원이 되어 가상의 고객을 응대하며 금융 상식을 배워가는 콘셉트다. 최초 사용자(은행원) 직급은 금융 상식 퀴즈를 풀어 현 수준에 맞게 결정되도록 설계됐다.

최종 교육 결과는 퀴즈 성적과 은행 업무 처리 과정을 점수로 환산해 결정된다. 이를 통해 이용자는 게임을 즐기듯 쉽고 재미있게 금융 상식을 습득할 수 있다. 초등학생 모드 등 수준에 따라 난이도를 선택할 수 있는 맞춤형 교육도 가능하다.

신한 금융의 고수는 명동에 있는 '신한 익스페이스(Expace)' 3층 금융교육센터에서 즐길 수 있다. SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 55,800 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 709,057 전일가 55,900 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 '군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획 close 과 신한금융그룹은 코로나19 상황을 고려해 내년 1분기부터 단계적으로 대면 교육에 활용하는 방안을 검토 중이다.

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 55,800 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 709,057 전일가 55,900 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 '군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획 close 은 초저지연 실시간 스트리밍에 강점이 있는 5G MEC 기술을 활용해 실시간 콘텐츠 업데이트와 멀티플레이 지원 등 게임을 지속 업그레이드할 계획이다. 신한금융그룹이 추진 중인 다양한 신성장 영역에서도 꾸준히 협력을 이어갈 방침이다.

김명국 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 55,800 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 709,057 전일가 55,900 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 '군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획 close 클라우드 사업담당은 “신한 금융의 고수 콘텐츠를 통해 차별화된 금융 교육을 제공하게 될 수 있게 됐다”며 “앞으로도 여러 금융 업계와 5G MEC·AI·클라우드 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 디지털 금융 혁신에 기여할 것”이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr