증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은?

[아시아경제 지연진 기자]국내 증시를 흔들던 3가지 불안 요인이 전환 국면에 진입하면서 코스피 지수가 3000선을 회복했다.

11일 금융투자업계에 따르면 오미크론 변이에 대한 투자자들의 인식이 바뀌었다. 변이의 낮은 치명률과 백신 부스터 샷의 높은 효과율은 바이러스가 유발한 공포심을 현격히 낮추었다. 또 중국 정책 스탠스도 전환했다. 지난 발표한 중국의 지준율 인하와 소기업 대출 금리 인하 정책은 스태그플레이션 우려를 경감시킬 실마리가 됐다. 마지막으로 미국 디폴트 우려도 해소됐다. 미국 의회는 부채한도에 합의, 내년 11월 전까지 디폴트 우려는 국내 증시에 영향을 줄수 없게됐다.

향후 투자자들의 시선은 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에 쏠릴 전망이다. 오는 16일 재롬 파월 연준의장의 인터뷰는 긴축 통화정책을 재확인하는 이벤트가 될 가능성이 높을 것으로 보인다. 다만 지나친 경계감은 피하라는 조언이다. 이미 파월 연준 의장의 매파적 변심은 여러 번 확인했고, 최근 달러인덱스오 안정세를 찾아고 있어 FOMC 이후 대응전략의 초점은 증시 레벨에 대한 고민보다 가치주 중심으로 색깔변화에 맞춰야한다는 것이다.

삼성증권은 미국 긴축 사이클에 대응하면서 중국 정책 스탠스 변화도 활용하는 투자전략으로 IT업종을 꼽았다. 최근 복귀한 외국인의 수급이 IT를 중심으로 이뤄지고 있는데다 향후 주가가 움직일수 있는 모멘텀도 풍부하기 때문이다. 국내는 삼성전자의 새로운 경영전략 발표가 있었고, 해외에선 내년 1월 소비자가전시회(CES)를 앞두고 있다.

삼성증권이 추천한 종목은 ▲삼성전자 ▲LG전자 ▲LG이노텍 ▲리노공업 등 IT소부장 업종과 전기차·배터리 소재기업인 ▲ 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 709,000 전일대비 1,000 등락률 +0.14% 거래량 183,639 전일가 708,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓코스피 상승세 유지.. 기관 순매수세상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수 close ▲ 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,400 전일대비 1,300 등락률 +1.55% 거래량 1,690,388 전일가 84,100 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓초봉 6000 '꿈의직장' 기아 생산직, 관심 폭발 close ▲ 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 145,000 전일대비 4,500 등락률 -3.01% 거래량 365,724 전일가 149,500 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 음극재 기술戰 펼치는 K배터리외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아포스코케미칼, 국내 최초 인조흑연 음극재 공장 준공 close ▲ 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 513,000 전일대비 9,000 등락률 +1.79% 거래량 33,747 전일가 504,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 국민연금 11월 장바구니 '好실적주' 한가득 담았네[클릭 e종목]"아연 가격 강세…고려아연, 목표가 71만원 유지"고려아연, 3Q 연결매출 22% 증가한 2.4조원…영업익 소폭 감소 close 등이다. 또 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 901,000 전일대비 15,000 등락률 -1.64% 거래량 39,525 전일가 916,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세 close 와 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 352,000 전일대비 2,500 등락률 -0.71% 거래량 196,627 전일가 354,500 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 NFT 관련주 뒤늦게 뛰어드는 개인…물량 넘기는 외인·기관코인 폭락에 관련주 흔들…韓도 美도 '왝더독' 현상[클릭 e종목] "하이브, '위버스' 플랫폼 가치 6兆…NFT와 선순환 전망" close 등 대형 성장주도 추천했다.

