오후 6시까지 전국서 3461명 코로나19 확진…전날보다 170명↓

수도권 2226명·비수도권 1235명

10일 0시부터 오후 6시까지 전국 17개 시도에서 코로나19 양성 판정을 받은 확진자는 총 3461명으로 집계됐다.

이날 방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 오후 6시까지 코로나19 신규 확진자는 총 3461명이며 이는 전날 같은 시간 집계인 3631명에 비해 170명 적은 수치다.

집계를 마감하는 자정까지 시간이 남은 만큼 11일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어날 것으로 예상된다.

신규 확진자는 수도권에서 2226명(64.3%), 비수도권에서 1235명(35.7%)이 나왔다. 시도별로는 서울 1062명, 경기 896명, 부산 300명, 인천 268명, 강원 156명, 대구 134명, 경북 133명, 경남 130명, 충남 104명, 대전 74명, 전북 56명, 전남 53명, 충북 52명, 광주 20명, 제주 15명, 울산 7명, 세종 1명 등이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr