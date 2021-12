국립부여문화재연구소, ‘부소산성 1981~2002’ 기념도서 발간

부소산성의 1981~2002년 조사 성과·미공개 사진자료 수록

문화재청 국립부여문화재연구소(소장 임승경)는 부소산성 발굴조사 40주년을 기념해 1981년부터 2002년까지 조사된 부소산성의 발굴조사 성과를 집약한 도서 ‘부소산성 1981~2002’를 발간했다.

국립문화재연구소와 국립부여문화재연구소가 조사 후 발간했던 총 일곱권의 부소산성 발굴조사 보고 자료를 한권으로 보기 쉽게 정리한 책자다. 과거 조사 사진과 도면을 고화질의 디지털(칼라) 자료로 변환해 수록했다.

책자에는 그동안 조사된 유구들을 성격에 따라 크게 성곽과 부소산성 내 유구로 분류한 뒤 ▲성곽은 성벽문지·부속시설 ▲성내 유구는 건물지·용수시설·기타시설로 구분해 수록됐다. 일제강점기에 쓰러져 있다가 다시 세워진 유인원기공비 보호각의 정확한 위치도 표기했다.

책자는 누구나 쉽게 열람할 수 있도록 문화재청 누리집과 국립문화재연구소 문화유산연구지식포털에서 공개할 예정이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr