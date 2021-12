롯데홈쇼핑, '문화예술후원 우수기관' 선정

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 2021년 문화예술후원 우수기관 인증식에서 ‘문화예술후원 우수기관’ 인증을 받았다고 10일 밝혔다.

문화예술후원 우수기관 인증제도는 지난 2015년부터 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술위원회가 주관하며, 문화예술 분야 후원을 모범적으로 수행하고 있는 기업을 선정해 인증하는 제도다. 문화예술후원의 지속성·운영체계 구축·조직 구성 등을 평가해 우수기관을 최종 선정하며, 인증기관에는 인증마크 활용·문화예술 사업비 우선 지원 등 다양한 혜택이 제공된다.

롯데홈쇼핑은 문화 사각지대에 놓인 소외계층에 대한 맞춤형 지원으로 문화 격차를 해소하기 위해 지속적으로 노력한 점이 높은 평가를 받았다. 지난 2013년부터 소외지역 아동을 위해 친환경 학습공간 ‘작은도서관’을 구축해 운영하고 있으며, 현재까지 전국에 70호점을 완공했다. 시각장애 아동을 위한 음성도서 제작 사업 ‘드림보이스’도 7년째 이어오고 있다.

롯데홈쇼핑 관계자는 "문화 혜택을 누리기 어려운 소외계층을 대상으로 도서관 운영, 음성 도서 제작 등 지속적으로 진행한 사회적 책임 활동들이 좋은 성과로 이어져 기쁘다”며 “코로나19 장기화로 문화 격차가 더욱 심해질 것으로 예상되는 만큼 소외계층에 실질적으로 도움이 되는 문화 콘텐츠를 기획해 실행해 나갈 예정”이라고 말했다.

