잠잠했던 '네 마녀' 그리고 오미크론 '우려 완화'

코스피 상승 마감

[아시아경제 황준호 기자] 9일 코스피는 쿼드러플 워칭데이(네 마녀의 날, 선물·옵션 동시 만기일)였음에도 상승 마감했다. 외국인 투자자의 선물 롤오버(선물 만기 연장)가 이어지면서 증시에는 큰 영향이 없었다. 코로나19 변이 바이러스인 오미크론에 대한 우려가 완화되면서 편안하게 3000선을 지키는 모습을 나타냈다.

이날 코스피는 전날 장보다 0.93%(27.77) 오른 3029.57에 장을 마쳤다. 기관은 6211억원 규모 순매수에 들어가면서 증시 상승세를 지탱했다. 반면 이날까지 7거래일 연속 코스피가 상승하자 개인은 2915억원 규모 차익실현에 나섰다. 외인도 1468억원 규모 순매도를 진행했다.

전체 종목 중에서는 655개 종목이 올랐으며 187개 종목이 내렸다. 이날 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,200 전일대비 800 등락률 +1.03% 거래량 21,540,834 전일가 77,400 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 UAE 다녀온 이재용 "전 세계 산업·미래준비 들어볼 좋은 기회"역대급! 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다한국거래소, 韓中 자본시장 협력 위한 ‘KRX CSI 한·중 공동지수’ 발표 close 는 1.03% 상승한 7만8200원에 장을 마쳤다. 외인의 순매수가 몰리면서 1%대 상승세를 나타냈다. 같은 반도체 주인 SK하이닉스에도 외인 매수세가 몰리면서 전장보다 2.92%% 오른 12만3500원에 장을 마쳤다. 이 밖에도 NAVER(1.14%), 삼성바이오로직스(0.22%), 카카오(1.24%), 기아(1.08%) 등도 오름세를 지켰다.

업종별로는 서비스(1.35%), 기계(1.33%), 운수창고(1.31%), 비금속광물(0.31%), 유통(0.31%) 등이 두각을 나타냈다. 서비스 업종에서는 갤럭시아에스엠 갤럭시아에스엠 011420 | 코스피 증권정보 현재가 3,150 전일대비 500 등락률 +18.87% 거래량 28,043,752 전일가 2,650 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 “진원생명과학” 놓치신 분, 후속株 하나 더! 임상3상관련 또 한번의 역사 기록! 코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인“자이언트스텝” 보다 큰거 온다! 新메타버스 대장주 탄생! close 이 18.87% 올랐으며, NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 97,200 전일대비 9,000 등락률 +10.20% 거래량 423,903 전일가 88,200 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]- 코스피 7일NHN, 中 광군제 거래액 3억위안 달성… 전년比 24%↑외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고 close 도 10.20%나 뛰었다.

이경민 대신증권 연구원은 "업종별로는 게임, 엔터, 헬스케어, 기계장비, 운송, 의류, 자동차 등이 반등 시도를 전개했다"며 "기술적 반등 국면에서 순환매가 빠르게 진행 중인 상황"이라고 진단했다.

코스닥은 이날 전장보다 1.67% 오른 1022.87에 장을 마감했다. 기관과 외인이 각각 2420억원, 390억원을 수매수한 가운데 개인이 2695억원 규모 차익 실현에 나서면서 큰 폭의 상승세를 나타냈다. 시총 상위 종목 중에서는 게임주의 활약이 돋보였다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 131,200 전일대비 8,600 등락률 +7.01% 거래량 936,725 전일가 122,600 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승세 유지.. 기관 순매수세코스피 외인 순매수 전환.. 코스닥 1%대 상승코스피 3000 유지.. 선물·옵션 동시만기 여파 주목 close 는 7.01% 오른 13만1200원에, 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 177,800 전일대비 7,700 등락률 +4.53% 거래량 1,692,606 전일가 170,100 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승세 유지.. 기관 순매수세코스피 외인 순매수 전환.. 코스닥 1%대 상승코스피 3000 유지.. 선물·옵션 동시만기 여파 주목 close 는 4.53% 뛴 17만7800원에 장을 마쳤다. 업종별로는 디지털 업종이 NHN벅스 NHN벅스 104200 | 코스닥 증권정보 현재가 16,800 전일대비 2,950 등락률 +21.30% 거래량 27,937,605 전일가 13,850 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 역대급! 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개[특징주]NHN벅스, 구글·애플에 싸이월드 앱 신청…네이버·카카오 잇는 K-플랫폼 출사표 close (21.30%)와 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 16,650 전일대비 1,850 등락률 +12.50% 거래량 52,771,218 전일가 14,800 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 티비씨" 긴급입수!"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (12.50%)의 상승세에 힘입어 3.81% 상승세를 나타냈다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 이날 장에 대해 "오미크론에 대한 우려가 완화됐으며 선물·옵션 동시만기일이었지만 장중 외인이 선물에서 8000계약 이상 순매수로 롤오버하면서 상승 폭이 높아졌다"고 분석했다. 그는 이어 "이제 고려해야 할 것은 미국 연방준비제도의 인플레이션에 대한 대응"이라고 덧붙였다.

이날 달러 대비 원화의 환율은 전장보다 0.12% 내린 1174.50원에 마감했다. 이 역시 오미크론에 대한 우려 완화에 따라 위험자산 선호도 심리가 올라간 여파로 분석된다. 또 중국 위안화 강세 영향도 영향을 미친 것으로 보인다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr