[특징주]NHN벅스, 매각 무산에 11% 급락

NHN벅스 NHN벅스 close 증권정보 104200 KOSDAQ 현재가 3,780 전일대비 625 등락률 -14.19% 거래량 413,192 전일가 4,405 2026.03.30 09:33 기준 관련기사 공정위 심판대 서는 '유튜브 뮤직 끼워팔기'...핵심 쟁점은 NHN벅스, 벅스앱에 음악 큐레이션 브랜드 '에센셜' 탭 신설 NHN, 3분기 영업익 83억원…전년 대비 70.3% 줄어 전 종목 시세 보기 가 매각 무산 소식에 장초반 11%대 급락세를 보이고 있다.

30일 오전 9시15분 현재 NHN벅스는 전장 대비 485원(11.01%) 내린 3920원에 거래되고 있다.

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앞서 27일 NHN벅스는 양수인(NDT엔지니어링 외 3인)이 양도인(NHN)에 대한 잔금 지급 의무를 이행하지 않아 주식 양수도 계약을 해제했다고 공시했다.

NHN은 지난 1월 15일 NHN벅스 지분 45.26%(671만1020주)를 347억원에 NDT엔지니어링 외 3인에게 양도하는 계약을 체결했다. 하지만 인수자인 NDT엔지니어링 측이 26일까지 잔금 312억3000만원을 지급하지 않으면서 계약이 해제됐다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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