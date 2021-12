한·중·일, 탄소가격제 토론회…동북아 탄소시장 활성화 위한 상호 협력방안 논의

유엔 당사국총회 결과·배출권거래제 운영 경험 등 공유

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부 소속 온실가스종합정보센터는 9일 일본 환경성에서 주관해 화상회의로 열리는 '제6차 한중일 탄소가격 메커니즘 토론회(포럼)'에 참가해 온실가스 배출권거래제 등 동북아 국제탄소시장 협력방안에 대해 논의한다.

이번 토론회는 배출권거래제 등 탄소가격 제도의 기술적 사항 및 운영 세부 경험 등을 효과적으로 공유하기 위해 우리나라 환경부(온실가스종합정보센터)와 중국 생태환경부, 일본 환경성 소속 실무 담당자들이 참여한다.

토론회는 한중일 각국의 전문가 발표와 토론 방식으로 진행된다. 각국의 국가감축목표 상향 및 제도운영과 국제탄소시장의 활용, 민간부문에서의 탄소시장 대응방안에 대해 의견을 나눈다.

특히 지난 11월 13일 폐막된 제26차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP26)의 핵심의제 중 하나였던 파리협정 제6조(국제탄소시장)의 주요 결과에 대해서도 다양한 정보를 공유할 예정이다. COP26에서는 지난 6년간의 협상 끝에 국제탄소시장 지침을 타결하고 세부이행 규칙을 완성한 바 있다.

최형욱 온실가스종합정보센터 정보관리팀장은 "배출권거래제는 탄소중립과 국가온실가스감축목표(NDC) 달성을 위한 핵심적인 제도"라며 "이번 토론회의 다양한 논의 결과는 국제탄소시장 활성화에 밑거름이 될 것"이라고 말했다.

