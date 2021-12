군내 코로나확진자 증가세

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]군에서 최근 하루 새 코로나19 확진자 31명이 확진됐다. 이중 '돌파감염' 사례는 28명이다.

국방부는 8일 오전 10시 기준 군내 코로나19 누적확진자 수가 2583명으로 집계됐다며 누적확진자 가운데 현재 치료·관리 중인 사례는 302명이라고 밝혔다.

코로나19 신규 확진자 중엔 국방부 직할부대 소속 간부 1명이 포함됐다. 또 육군 간부 13명과 병사 13명의 코로나19 확진자가 나왔다. 해군에선 간부 1명과 군무원 1명이, 그리고 공군에선 간부 1명과 병사 1명이 각각 코로나19 확진 판정을 받았다.

이로써 군내 코로나19 누적확진자 가운데 돌파감염자는 854명으로 늘었다. 군에선 지난달 28일 이후 11일째 두 자릿수 코로나19 확진자가 보고되고 있으며, 이 중 90% 이상이 돌파감염이다.

