[아시아경제 최대열 기자] 황진구 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 223,500 전일대비 7,500 등락률 -3.25% 거래량 115,979 전일가 231,000 2021.12.08 09:32 장중(20분지연) 관련기사 30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획롯데케미칼, 기체분리막 적용 탄소포집 설비 상업화 '성큼'…업계 최초‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 기초소재사업 대표가 ‘고고 챌린지’에 동참했다. 고고 챌린지는 생활 속 플라스틱 사용을 줄이기 위한 캠페인으로 하지 말아야 할 행동과 할 수 있는 행동 한가지씩을 약속하고 다음 도전자를 지명하는 식으로 이어진다.

황 대표는 ‘온실가스 배출 줄이고! 친환경제품 사용하고!’라는 슬로거과 함께 환경보호에 앞장서겠다고 약속했다. 이 회사는 국내 화학사 가운데 처음으로 기체분리막을 적용한 탄소포집기술 설비 실증을 마치고 상업화 설계에 들어갔다. 황 대표는 윤병석 SK가스 대표의 추천으로 참여했으며 다음 참여주자로 주영민 현대오일뱅크 대표를 지목했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr