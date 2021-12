헝다, 6일 달러 채권 이자 결국 미지급…실질적 디폴트 상태

[아시아경제 김형민 기자] 360조원대 빚을 져 파산 위기에 몰린 중국 부동산 개발업체 헝다(恒大·에버그란데)가 6일까지 반드시 내야 하는 채권 이자를 내지 못해 실질적인 디폴트 상태에 빠졌다.

블룸버그 통신 등은 "헝다가 6일까지 갚았어야 할 달러 채권 이자를 지급하지 못했다"고 7일 보도했다.

이 보도에 따르면, 헝다는 미국 뉴욕 시간으로 6일 오후 4시까지 두 건의 달러 채권에 걸쳐 총 8249만 달러(약 976억원)의 이자를 지급하지 않았다.

헝다 계열사인 징청(景程·Scenery Journey)은 당초 예정일인 지난달 6일까지 2건의 달러 채권 이자를 지급하지 못했고 유예기간(30일)도 6일 끝난 것으로 알려졌다.

헝다는 이 채권 이자를 갚지 못하면 공식적으로 디폴트 수순을 밟게 되지만, 헝다 측은 이와 관련한 공식적 입장을 내지 않았다.

공식 디폴트가 선언되면 192억3600만 달러(약 22조7000억원) 규모에 달하는 전체 달러 채권 연쇄 디폴트로 이어질 수 있다.

헝다는 6일 밤 이 채권 이자 상환 여부에 관한 입장을 밝히는 대신 외부인들이 참여하는 리스크해소위원회를 출범시켰다고 공시했다.

리스크해소위는 쉬자인 회장 등 헝다 경영진 2명과 국유기업, 자산관리회사, 증권회사, 법률회사에서 파견한 인원 5명 등 모두 7명으로 구성된다.

광둥성 소속 국유기업인 웨하이지주그룹, 광저우 소속 국유기업인 웨슈그룹, 중국신다자산관리, 궈신증권, 베이징중룬법률사무소 등 외부기관 5곳도 참여한다.

시장에서는 리스크해소위 출범을 계기로 헝다의 디폴드를 전제로 채무 및 구조조정이 본격할 것이라는 관측이 나온다.

이 가운데 블룸버그는 6일(현지시간) 익명의 소식통을 인용해 헝다가 중국 최대 규모가 될 채무조정 대상에 모든 공모 채권과 사채를 포함한 모든 역외 채무를 포함할 예정이라고 보도했다.

블룸버그는 다만 공식적인 채무조정 절차가 아직 시작되지는 않았으며 계획의 구체적 사항은 변동 가능하다고 전했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr