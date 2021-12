[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의대 SVEH팀이 지난 19일 SH 서울주택도시공사가 주최한 ‘제3회 대학(원)생 VE경진대회’에서 우수상과 상금 100만원을 받았다.

SVEH팀은 동의대학교 건축공학전공 3학년 김도형, 권학송, 임경현, 하대석 학생으로 구성됐다.

경진대회는 1차 서류심사와 2차 비대면 영상 발표심사로 대상과 최우수상, 우수상, 장려상 등 8개팀이 선정됐다.

팀장을 맡은 김도형 씨는 “공모전에서 얻은 경험을 바탕으로 다른 대회에서도 우수한 성적을 내도록 하겠다”고 말했다.

설계경제성 검토(VE)는 시설공사 시공 전 시설을 분석하고 기본설계의 과도한 설계와 불필요한 기능을 제거해 품질향상과 원가절감을 도모하는 기법이다

