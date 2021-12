WHO "코로나 혈장치료 자제 강력권고"

[아시아경제 조현의 기자] 세계보건기구(WHO)가 코로나19 환자에게 혈장을 이용한 치료를 하지 말 것을 강력하게 권고했다.

6일(현지시간) 미국 경제매체 CNBC에 따르면 WHO는 이날 회복기 혈장 치료가 코로나19 환자에 효과가 있다는 증거가 없다며 이같이 밝혔다. 이번 권고안은 환자 1만6236명을 대상으로 한 임상시험 16건에서 나온 증거에 기초한다.

WHO는 최근 영국 의학 저널에 실은 논문에서 "혈장 투여가 생존을 개선하거나 기계적인 인공호흡의 필요성을 감소시키지 않았다"며 "투여하는 데 비용과 시간이 많이 든다"고 밝혔다.

그러면서 "경증은 물론 중증, 위중 환자도 혈장 치료를 하지 말 것을 강력하게 권고한다"며 "혈장을 이용한 치료법은 단지 임상시험의 일부로만 사용돼야 한다"고 강조했다.

회복기 혈장은 코로나19로부터 회복 중인 환자로부터 추출된 혈액의 액체 부분으로, 코로나19에 감염된 후 형성된 항체를 포함하고 있다. 코로나19 환자의 혈액에 주입하면 항체가 코로나바이러스를 중성화하고 세포 손상을 막으면서 일부 증상의 호전에 기여하는 것으로 알려져왔다.

혈장 치료는 이에 팬데믹 초기에는 잠재적인 치료법 중 하나로 여겨져지만 최근에는 임상시험에서만 제한적으로 사용되고 있다.

