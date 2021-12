지스트-한국에너지공대, 미래교육혁신 위한 MOU 체결

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 지스트(광주과학기술원·총장 김기선)는 한국에너지공과대학교(총장 윤의준·KENTECH)와 교육 및 연구 협력관계 구축을 위한 업무 협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 업무협약은 지난 6일 지스트 김기선 총장, 김영집 대외부총장, 조정희 교학부총장 직무대행, 박기홍 연구부총장 직무대행, 박지용 기획처장과 KENTECH 윤의준 총장, 박성주 교학부총장, 곽준섭 교무처장, 박완규 학생처장, 임성무 연구처장, 한상철 기획처장 등 주요 관계자가 참석한 가운데 지스트에서 진행됐다.

주요 내용에는 ▲미래 혁신 위원회(가칭) 운영 ▲교육 및 인력 교류 ▲연구 개발 및 기술 교류 ▲국제 교류 등이 포함됐다. 이외에도 지스트와 KENTECH의 상호 발전과 우호증진에 필요한 사항들을 적극 협력할 계획이다.

특히 양 기관은 구체적이고 실체적인 미래 협력 방안을 도출하기 위해 미래 혁신 위원회(가칭)를 운영하며, 위원회에서는 대학 교육의 혁신, 미래 연구패러다임, 국제 공동 연구 활성화 등 포괄적인 협력을 진행해 나갈 예정이다.

김기선 지스트 총장은 "이번 협약을 통해 두 대학이 상생·발전할 수 있는 교육 및 연구 협력체계 구축을 위한 발판이 마련되었다”며 "KENTECH과의 활발한 협력을 통한 긍정적인 시너지 효과를 기대한다"고 말했다.

윤의준 KENTECH 총장은 "인류는 인공지능 도입에 의한 4차 산업혁명과 2050년 탄소중립을 위한 에너지산업 혁명을 앞두고 있다"며 "이런 중대한 시점에 인공지능을 선도하는 지스트와 에너지 특화대학인 KENTECH이 협력하여 지역과 세계를 선도하는 혁신을 이끌어 내겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr