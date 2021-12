NS홈쇼핑, NPB상품 '경산대추진액' 7일 출시

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 7일 농업회사법인 '한반도'와 협업해 만든 NPB(National Private Brand) 상품 '경산대추진액'을 출시한다고 밝혔다.

성질이 따뜻하고 맛이 단 대추는 추운 날씨에 몸을 보하고, 심신안정을 도와 숙면에 도움을 주는 대표적인 식품이다. 대추에 들어 있는 베타카로틴은 몸에 해로운 활성산소를 제거해 노화를 방지하는데도 도움을 주고, 면역력 향상에도 도움을 준다.

NS홈쇼핑과 한반도가 협업해 선보이는 '경산대추진액'은 대추와 물만 넣어 첨가물 없이 만든 식품이다. 한약재 퇴비로 키운 2021년 햇 대추를 농수산물우수관리인증(GAP)을 받은 완숙과만 100% 사용해 전통방식으로 달여낸 것이 특징이다. 무설탕, 무합성착향료, 무방부제 상품이다.

'경산대추진액'은 7일부터 NS몰에서 판매를 시작하며 7일 오후 3시에는 NS홈쇼핑 라이브커머스 채널인 엔라방에서 출시 방송을 한다. 출시 기념으로 NS홈쇼핑 애플리케이션(앱)에서 구매 시 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.

NS홈쇼핑 관계자는 "겨울철을 맞아 농업회사법인 한반도와 협업해 '경산대추진액'을 선보이게 됐다"며 "제조사와 유통사가 힘을 합쳐 소비자에게 좋은 상품을 더 좋은 가격과 구성으로 선보이기 위해 나선 선례가 되길 기대한다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr