[포토] 나연 '깜찍한 여신미모'

[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 트와이스 멤버 나연이 깜찍한 매력을 발산했다.

최근 나연은 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다.

사진 속 나연은 흰색 니트를 입고 왕관을 쓴 채 사랑스런 미소를 지으며 밝은 에너지를 전하고 있는 모습이다.

이에 팬들은 "너무 귀여워요"라며 찬사를 보냈다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr