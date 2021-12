전남 동부권 감염병 진단검사센터 건립사업 속도

㈜로운 건축사사무소 설계공모 선정…2023년 준공 목표 추진

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도 동부권 감염병 진단검사센터 건립사업이 속도를 내고 있다.

전남도보건환경연구원(원장 박종수)은 전남 동부권 감염병 진단검사센터 건립사업 설계공모 당선작으로 ㈜로운 건축사사무소의 작품을 선정했다고 6일 밝혔다.

센터는 2023년 준공을 목표로 한다.

이번 건축설계 공모에선 총 4개 작품을 접수해 건축 분야 교수, 건축사 등 전문가로 구성한 심사위원의 심사를 거쳐 우수 작품을 선정했다.

심사 결과 ㈜로운 건축사사무소가 알엔피건축사 사무소와 공동으로 출품한 작품을 선정했다.

생물안전3등급시설(BL3), 감염병 진단검사실 및 사무공간 등으로 구성한 내부 분리배치가 우수할 뿐 아니라, 동선을 자유롭게 이동하도록 설계했고 주변 환경과 잘 어우러진다는 평가를 받았다.

이에 따라 ㈜로운 건축사사무소 등에 기본 및 실시설계권을 부여하고, 기타 입상작 3점에 대해서는 총 2364만 원의 보상금을 지급한다.

이같은 내용은 전남도 누리집과 건축행정시스템인 ‘세움터’에 게시됐다.

전남 동부권 감염병 진단검사센터는 순천 해룡면 율촌제1산업단지에 생물안전3등급시설(BL3)로서 감염병 진단검사실과 사무실 등 연면적 1782㎡, 지상 3층 규모로 건립할 예정이다.

박학재 전남도보건환경연구원 감염병조사2과장은 “동부권 감염병 진단센터가 건립되면 신종 감염병 발생에 신속하게 대응, 감염병의 지역 확산 차단 등에 효율적으로 대응할 수 있다”며 “생물안전시설 전문가 등의 자문을 통해 안전하고 효율적인 시설로 설계토록 해 2023년 준공 목표에 차질이 없도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr