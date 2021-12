SSG닷컴, ‘쇼핑 익스프레스’ 행사…최대 75% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 8일까지 ‘쇼핑 익스프레스’ 프로모션을 열고, 신세계몰·신세계백화점몰에서 취급하는 라이프스타일 상품을 최대 75%까지 할인한 가격에 선보인다고 6일 밝혔다.

이번 행사에서는 패션·명품, 뷰티, 유아동, 가전 등 인기 상품을 중심으로 총 500억원 규모의 물량을 준비했다. 대표적으로 패션·명품에서는 ‘무스너클’, ‘페트레이’, ‘에르노’ 등 해외 인기 프리미엄 브랜드의 신상 아우터 제품과 JJ지고트 등 국내 유명 브랜드의 이월 상품을 최대 75%까지 할인된 가격에 판매한다.

뷰티에서는 백화점 입점 브랜드의 스킨케어 상품과 향수 제품을 단독구성 등 다양한 혜택과 함께 제안한다. 유아동에서는 네덜란드 친환경 유모차 브랜드 ‘뉴나’의 신생아 유모차를 단독으로 판매한다. 스웨덴 프리미엄 브랜드 ‘베이비 뵨’의 아기띠·바운서 상품, ‘리하스’의 자동 분유 제조기도 특별 할인가에 구입할 수 있다. 가전에서는 ‘다이슨’ 청소기와 ‘발뮤다’ 가습기 등 프리미엄 라인업을 할인가와 증정 이벤트로 선보인다.

행사 기간 동안 신세계몰·신세계백화점몰 상품 구매 시 적용 가능한 할인 쿠폰 5종을 수량 제한없이 발급한다. 3만원대부터 100만원대까지 구매 금액대별로 할인 금액이 다르며 최대 5만원까지 저렴하게 구매 가능하다. 또한 SSG페이에 등록된 행사 카드로 7만원 이상 결제 시 결제 금액의 최대 5만원까지 청구 할인을 추가로 받을 수 있다.

SSG닷컴 관계자는 “올 하반기 쇼핑 익스프레스 행사를 진행해 고객에게 큰 호응을 얻었다”며 “역대급 행사 물량을 준비한 만큼 3일 간의 ‘득템’ 기회를 놓치지 않길 바란다”고 말했다.

