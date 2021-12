[아시아경제 송승섭 기자]상상인금융그룹이 정기예금 금리 인상을 단행했다고 3일 밝혔다.

대상 상품은 상상인저축은행과 상상인플러스저축은행의 디지털 금융 플랫폼 ‘뱅뱅뱅’과 ‘크크크’ 애플리케이션(앱) 전용 정기예금 상품이다. 해당 상품 금리는 최대 연 2.7%로 인상한다.

비대면 정기예금으로 1인 10만원부터 가입할 수 있다.

한편, 상상인금융그룹은 지난달 수신금리를 연 2.61%로 인상한 바 있다.

