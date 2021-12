대전시, 내년 국비 3.8조원 확보…올해보다 7.9% 증액 ‘역대 최대’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 국비 3조8644억원의 내년 정부예산을 확보했다. 이는 올해 예산인 3조5808억원보다 2836억원(7.9%) 늘어난 규모로 역대 최대다.

3일 시에 따르면 내년 예산에는 시가 추진하는 도시철도 2호선 트램 건설(131억원), 충청권 광역철도 1단계 건설(100억원), 대전 제2매립장 조성(108억원), 세계지방정부연합총회 개최(20억원) 등이 포함됐다.

국가사업 예산에는 지방자치단체와 대학 협력 기반의 지역혁신사업(477억원), 한남대 캠퍼스혁신파크 선도사업 지원(190억원) 등이 반영됐다.

또 태양광 기업 공동활용 연구센터 구축과 마중물 플라자 조성, 해외 수소기반 대중교통 인프라 기술개발, 유전자 기반 항체 신속제조 지원센터 구축, 시장선도 K-센터 기술개발 등 대덕연구개발특구 재창조 사업예산도 국비로 대거 확보했다.

특히 애초 정부 예산안에 포함되지 않았던 20개 지역 현안사업 예산(268억원)을 반영받은 것도 내년 예산 확보에 큰 성과로 꼽힌다.

한국전쟁 전후 민간인 희생자를 위한 전국 단위 위령시설 조성, 베이스볼 드림파크 조성, 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성, 국립 미술품 수장보존센터 조성 등이 대표적이다.

허태정 시장은 "확보된 내년 국비는 대전이 대한민국 광역거점도시로 발돋움하는 마중물이 될 것"이라며 "내년부터 코로나19를 넘어 미래 대전으로의 새로운 길을 열어갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

