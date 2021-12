中 종전선언 지지…"한반도 평화와 안정에 기여할 것"(상보)

양제츠, 서훈 실장에 종전선언에 대한 중국 입장 전달

양국, 시 주석 방한 이전 정상 간 소통 추진…한중 화상 정상회담 열릴 듯

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 정부가 한국전쟁 종전선언을 지지한다고 공식 밝혔다. 휴전협정 서명국인 중국이 한국과 미국이 추진 중인 종전선언을 지지한다고 밝힘에 따라 앞으로 북한의 참여 여부에 관심이 집중될 것으로 보인다.

3일 주중 한국대사관(이하 대사관) 보도자료에 따르면 서훈 청와대 국가안보실장과 양제츠 중국 공산당 외교담당 정치국원간의 고위급 회담에서 양 정치국원이 한국전쟁 종전선언 추진을 지지했다.

양 정치국원은 회담에서 "한국 정부의 남북 관계 증진을 위한 노력을 일관되게 지지한다"면서 "종전선언은 한반도 평화와 안정을 중진 시키는 데 기여할 것"이라고 말했다.

그는 이어 "한반도 평화ㆍ안정을 위해 중국도 지속 노력해 나가겠다고 강조했다"라고 대사관 측은 전했다.

양측은 또 한반도의 완전한 비핵화와 항구적인 평화 정착을 위해 북한과의 대화 및 외교 노력이 중요하다는 데 공감하고, 이를 위해 양국이 전략적 소통과 협력을 한층 더 강화해 나가기로 했다고 대사관 측은 밝혔다. 양국 모두 한반도 정세의 안정적인 관리를 위해 북한과의 대화가 필요함 만큼 대화 재개를 위해 노력해야 한다는 데 공감대가 형성됐다고 대사관 측은 부연했다.

대사관 측은 미ㆍ중간 소통에 대해 중국 측의 설명을 청취하는 한편 미ㆍ중 관계의 안정적인 발전이 동북아시아는 물론 세계 평화와 번영에 중요하다는 데 공감대가 형성됐다고 강조했다.

양국은 한중간 고위급 차원의 전략적 소통을 증진하는 데 매우 유익하고 성공적인 회담이었다고 평가고 앞으로 대면 및 비대면 형식의 협의 등 긴밀한 소통 및 협력을 지속적으로 해 나가자는 의견을 교환했다고 덧붙였다.

양측은 시진핑 중국 국가 주석 방한과 관련, 코로나19 상황이 안정되어 제반 여건이 갖춰지는 대로 시 주석의 방한을 추진키로 했다. 양측은 시 주석 방한 이전이라도 정상 간 필요한 소통을 추진하기로 했다.

다만 오미크론 등 변이 바이러스가 확산되고 있는 점을 감안, 당분간 시 주석의 방한은 쉽지 않을 것으로 보인다. 따라서 내년 초 한중 정상 간 화상 회담이 추진될 가능성이 커 보인다.

이번 서 실장의 중국 방문은 양 정치국원의 초청으로 이뤄졌다. 서 실장과 양 정치국원은 지난해 8월 부산에서 만나 양국 현안에 대해 회담을 가진 바 있다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr