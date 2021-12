[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 상주시 골목길이 '어둠'을 벗어던지고 생기를 되찾았다.

상주시는 2017년 국토교통부 일반근린형 도시재생 뉴딜사업에 선정돼 사업비를 지원받아 안전거리 조성사업을 시행했다.

시는 성동1길과 남문2길 180m 구간에 1억5000만원을 투자해 주택 외벽과 주변 환경을 가꿨다.

어둡고 침침했던 골목길에 아기자기한 벽화와 LED 조명, 새, 별, 달 모양의 장식 조명을 달아 화사하고 안전한 거리로 만들었다.

강영석 시장은 “도시재생사업이 상주시 곳곳에 활기를 줘서 기쁘다”라며 “나머지 도시재생사업도 순조롭게 마무리되도록 힘을 다하겠다”라고 말했다.

