서울시설공단, 을지로 '아뜨리애' 갤러리 대관신청…내달 7일까지 접수

사용 기간은 내년 2월부터 6월까지

[아시아경제 임철영 기자] 서울시설공단이 3일부터 내년 1월 7일까지 5주간 '을지로 아뜨리애 갤러리' 대관 신청을 받는다.

을지로 아뜨리애 갤러리는 2호선 을지로4가역과 동대문역사문화공원역 사이의 지하보도 벽면에 조성된 연면적 230㎡규모의 전시 공간이다. 회화나 사진, 일러스트 등 평면 시각예술작품 30점(A3 규모) 이상을 전시할 수 있다.

대관 가능 기간은 내년 2월부터 6월까지이며, 대관 신청은 서울시설공단 홈페이지에서 대관신청서를 내려받아 작성해 이메일로 보내면 된다.

을지로 아뜨리애 갤러리는 신진 작가나 아마추어 개인, 단체의 관심과 참여가 많은 곳으로 통행 시민은 일상 속에서 예술을 즐길 수 있고, 전시 작가에게는 다양한 시민의 반응을 경험할 수 있다는 장점이 있다.

조성일 이사장은 “일상 속에서 예상치 않게 만나는 예술작품은 삶의 작은 활력소가 될 수 있다고 생각한다”며 “아뜨리애 전시관을 이용하는 작가나 시민 모두에게 좋은 경험이 될 공간으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr