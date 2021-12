민간자본만으로 2400억 '총알' 장전…해시드 두 번째 VC펀드 결성

NFT·디파이·메타버스 등 적극 투자

[아시아경제 이민우 기자] 블록체인 전문 투자사 해시드가 2400억원 규모의 두 번째 벤처캐피털(VC) 펀드를 조성했다. 순수 민간자본만으로 결성한 자금을 토대로 공격적으로 국내외 블록체인 산업에 투자할 예정이다.

2일 해시드는 이 같은 '해시드 벤처투자조합 2호'를 결성했다고 밝혔다. 지난해 11월 1200억원 규모의 첫 VC펀드 조성 이후 1년 만에 또 다시 대형 펀드를 조성한 것이다.

2호 펀드에는 다수의 국내외 대기업과 금융기관, 콘텐츠 기업들이 참여했다. 1호 펀드와 마찬가지로 모태펀드의 출자 없이 순수 민간자본만으로 결성됐다. 이를 통해 대체불가능토큰(NFT)과 탈중앙화금융(디파이·DeFi), 게임파이(GameFi), 메타버스(확장 가상세계) 등에 적극 투자할 계획이다. 실제로 해시드 벤처투자조합 1호이 결성된지 불과 1년 이내에 탈중앙화 파생거래소 'dYdX', 블록체인 게임사 '미씨컬게임즈', NFT 플랫폼 '리큐어' 등 4개의 유니콘(기업가치 1조원 이상 비상장 스타트업) 포트폴리오가 탄생하는 등 빠르게 성과를 거둔 것이 2호 펀드 결성의 동력이 됐다.

이와 함께 홍성욱 최고재무담당책임자(CFO)와 투자팀의 김백겸 수석심사역을 신규 파트너로 선임했다. 홍성욱 파트너는 해시드의 CFO로서 재무회계 및 법무를 총괄하고 있다. 김백겸 파트너는 샌프란시스코 오피스를 기반으로 해시드의 영미권 시장 투자 활동을 이끌고 있다.

김서준 해시드 대표는 "신규 펀드와 함께 아시아와 영미권 블록체인 커뮤니티의 교두보 역할을 하는 아시아 최고의 블록체인 전문 VC로 성장하겠다"고 포부를 밝혔다.

