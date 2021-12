청소년이 제안한 30개 중 28개 정책, 정부가 반영한다

청소년특별회의 결과보고회 3일 개최

[아시아경제 한진주 기자] 청소년이 직접 정책과제를 발굴하는 참여기구인 청소년특별회의가 발굴한 정책 중 93%가 정부 정책에 반영된다.

2일 여성가족부는 오는 3일 청소년특별회의 결과보고회를 열어 청소년 위원들이 정부에 제안한 올해의 정책과제와 각 부처별 검토 결과를 발표한다고 밝혔다.

2005년부터 운영된 청소년특별회의는 청소년들이 전문가와 함께 토론하고 범정부적 차원의 청소년정책을 발굴해 제안하는 참여기구다.

2021년 청소년특별회의는 ▲경제활동 ▲교육 ▲권리 및 참여 ▲복지 등 4가지 영역에 대한 총 27개의 정책과제와 환경과 관련된 특별과제 3건 등 총 30개의 정책과제를 제안했다.

제안 내용은 청소년 취업 부당 대우 근절, 학교 밖 청소년 지원 강화, 취약계층 청소년을 위한 주거지원 확대, 청소년 쉼터에 대한 지원 강화 등이다.

정책과제는 여가부와 교육부, 환경부 등 총 11개 부처와 기관이 검토를 거쳤고 이중 총 28개의 과제가 정부 정책에 반영될 예정이다. 수용률은 93.3%다.

결과보고회에서는 올해 활발히 활동한 지역의 청소년참여위원회와 청소년특별회의, 참여 청소년을 격려하는 시상식도 진행된다. 지역청소년참여위원회 최우수사례로 인천광역시 청소년참여위원회가 선정됐다. 청소년특별회의의 최우수상에는 충청남도 지역회의가 뽑혔다.

정영애 여가부 장관은 "청소년특별회의는 청소년이 주도적으로 정책과정에 참여하며 자신의 삶을 변화시킬 수 있는 창구"라며 "앞으로도 청소년이 정책과정에 참여하고 소통할 수 있는 기반을 확대해 청소년과 함께하는 청소년정책을 마련해 나가도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

