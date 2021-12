"채식인구 250만명" … 이마트, 대체육 판매 본격화

수도권 20개점 축산매장서 순수 식물성 고기 '언리미트' 4종 판매

[아시아경제 조인경 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 144,500 전일대비 1,500 등락률 +1.05% 거래량 98,752 전일가 143,000 2021.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트24, 요기요와 손잡고 'e픽업 서비스' … "고객 편의 증대"정용진 부회장, '일구대상' 수상자 선정 … "KBO 비즈니스 모델 발굴"NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장 close 가 2일부터 수도권 20개점 내 축산 매장에서 식물성 고기인 대체육을 판매한다고 밝혔다.

판매 제품은 푸드테크 스타트업 '지구인컴퍼니'의 순수 식물성 대체육 브랜드 '언리미트' 상품으로, '언리미트 민스(300g·8980원)', '언리미트 버거 패티(230g·7980원)', '언리미트 슬라이스 구이용(230g·6980원)', '언리미트 풀드 바비큐(270g·7980원)' 등 4종이다.

이들 상품은 100% 식물성 단백질을 활용해 단백질 함량이 높고 콜레스테롤과 트랜스지방이 없는 것이 특징이다. 고기의 색감 등을 구현하기 위해 상품에 따라 비트, 석류, 카카오파우더를 넣거나 병아리콩, 렌틸콩 등으로 영양을 더하기도 했다.

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 144,500 전일대비 1,500 등락률 +1.05% 거래량 98,752 전일가 143,000 2021.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트24, 요기요와 손잡고 'e픽업 서비스' … "고객 편의 증대"정용진 부회장, '일구대상' 수상자 선정 … "KBO 비즈니스 모델 발굴"NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장 close 는 대체육을 가공식품이 아닌 우육, 돈육과 같은 하나의 축산 품종으로 고려한다는 의미에서 이를 축산 코너에서 진열·판매한다. 육류 쇼핑에 있어 고객 중심적인 매장을 구성하고 고객들에게 새로운 선택권을 제공한다는 뜻이다. 미국 등 채식문화가 발전하고 대체육이 정착된 나라의 대형마트에서도 전통 육류를 주력으로 하되, 동일 공간 내 대체육 비중을 늘리고 있다는 추세도 반영했다.

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 144,500 전일대비 1,500 등락률 +1.05% 거래량 98,752 전일가 143,000 2021.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트24, 요기요와 손잡고 'e픽업 서비스' … "고객 편의 증대"정용진 부회장, '일구대상' 수상자 선정 … "KBO 비즈니스 모델 발굴"NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장 close 와 지구인컴퍼니는 향후 냉장 대체육 판매를 비롯해 다양한 맛, 형태, 소스 등을 추가 개발해 대체육 상품을 지속적으로 늘리고, 판매 점포 또한 순차적으로 확대해 가치소비 활동에 적극적으로 동참할 계획이다.

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 144,500 전일대비 1,500 등락률 +1.05% 거래량 98,752 전일가 143,000 2021.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트24, 요기요와 손잡고 'e픽업 서비스' … "고객 편의 증대"정용진 부회장, '일구대상' 수상자 선정 … "KBO 비즈니스 모델 발굴"NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장 close 가 이처럼 대체육 상품을 판매하는 이유는 환경보호나 동물복지 등을 고려해 채식을 실천하거나 식습관 개선, 건강 증진 등을 이유로 식물성 식단을 지향하는 소비자들이 늘고 있기 때문이다.

한국채식연합에 따르면 국내에서 채식을 실천하는 인구는 2008년 15만명에서 올해 250만명으로 급증했으며, 시장조사업체 유로모니터에서도 국내 대체육 시장 규모가 지난해 약 40% 신장한 115억원을 기록한 데 이어 올해 약 35% 신장한 155억원에 달할 것으로 예상하고 있다.

한편, 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 144,500 전일대비 1,500 등락률 +1.05% 거래량 98,752 전일가 143,000 2021.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트24, 요기요와 손잡고 'e픽업 서비스' … "고객 편의 증대"정용진 부회장, '일구대상' 수상자 선정 … "KBO 비즈니스 모델 발굴"NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장 close 는 식물성 원재료만을 활용한 채식 상품을 한데 모은 '채식주의존'도 33개 매장에서 운영하고 있다. 대체육, 너겟, 만두, 볶음밥 등 식사 메뉴부터 아이스크림 등 디저트에 이르는 다양한 품목을 판매중이다.

신동훈 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 144,500 전일대비 1,500 등락률 +1.05% 거래량 98,752 전일가 143,000 2021.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트24, 요기요와 손잡고 'e픽업 서비스' … "고객 편의 증대"정용진 부회장, '일구대상' 수상자 선정 … "KBO 비즈니스 모델 발굴"NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장 close 육류바이어는 "가치소비 신념에 따라 채식을 실천하는 소비자들이 늘면서 채식이 하나의 식문화로 자리잡고 있다"며 "고객 라이프스타일 변화에 부응해 대체육 상품을 지속적으로 확대하는 등 고객 관점 매장을 구현할 것"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr