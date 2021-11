[아시아경제 정동훈 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 27일 고(故) 전두환 전 대통령의 발인식에서 부인 이순자 씨가 남편의 재임 중 과오를 사과한 것에 대해 "마지막 순간에서도 광주 시민들, 국민들을 우롱하는 발언"이라고 비판했다.

이 후보는 이날 전남 강진에서 농민 간담회를 가진 후 기자들과 만나 "앞뒤를 보면 사과하는 건지 아닌지 잘 모르겠다"며 이같이 말했다.

앞서 이순자 씨는 이날 "남편의 재임 중 고통을 받고 상처를 입으신 분들께 남편을 대신해 깊이 사죄를 드리고 싶다"고 말했다. 전씨 측 민정기 전 청와대 비서관은 5·18 관련 언급이 아니라고 선을 그었다.

이 후보는 "전두환 씨가 제일 문제 되는 부분은 재임 중의 행위보다는 재임 과정에서 벌어진 소위 쿠데타와 학살 문제 아니겠느냐"라고 반박했다.

