김기현 "양이원영 등 허위사실 적시 명예훼손 고소"

[아시아경제 이현주 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 25일 양이원영 더불어민주당 의원을 비롯한 김영배·김용민 최고위원을 허위사실을 적시한 명예훼손죄 등으로 경찰에 고소했다.

최근 양이 의원이 울산 KTX역과 삼동면을 잇는 연결도로 계획과 관련해 김 원내대표가 영향력을 행사해 해당 도로계획을 변경시켜 막대한 이익을 누렸다'는 의혹을 잇따라 제기한 데 따름이다. 김영배 최고위원과 김용민 최고위원도 최고위원회의에서 동일한 내용을 발언을 한 적이 있다.

김 원내대표는 이번 의혹 제기에 '터무니없는 허위사실'이라고 밝혔으나 민주당이 관련 TF를 구성하고 울산지역에서 현수막 및 피켓 등을 이용해 적극적으로 움직이자 고소한 것이다. 김 원내대표는 "내년 대통령 선거와 지방 선거를 앞두고 흠집내기에 돌입했다"며 향후에도 허위사실 유포에 대해 엄중하게 대응할 것이라고 밝혔다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr