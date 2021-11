지스트, 의생명공학과 이종현 온라인 스튜디오 현판식 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 지스트(광주과학기술원·총장 김기선)는 25일 기계공학부 이종현 교수가 기부한 발전기금을 활용하여 '의생명공학과 이종현 스튜디오'를 구축하고 현판식을 개최했다고 밝혔다.

이날 현판식은 김기선 총장 등 주요 보직자와 이종현 기계공학부 교수, 의생명공학과 교수 등이 참석한 가운데 다산빌딩에서 진행됐다.

의생명공학과는 최근 코로나19 팬데믹 상황에서 수업과 행사가 온라인으로 활성화됨에 따라 국제적 수준의 온라인 스튜디오를 구축하고, 기부자 예우 및 기부문화 확산을 위하여 '의생명공학과 이종현 스튜디오'로 명명했다.

이종현 교수는 "의생명공학과가 수준 높은 교육과 연구 수행을 통해 세계적 경쟁력을 갖춘 융합형 리더를 양성하는데 온라인 스튜디오가 잘 활용되기를 바란다"고 말했다.

김기선 총장은 "후학 양성을 위한 이종현 교수의 따뜻한 마음에 감사드린다"며 "지스트는 미래를 선도하는 연구개발과 융합과학인재를 양성함으로써 과학기술 발전을 위해 더 노력하겠다"고 전했다.

