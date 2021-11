'위니아 식기세척기 6인용' 출시…출하가 40만원대

[아시아경제 김혜원 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 3,975 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,225 2021.11.25 07:42 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, 메타버스에 '위니아딤채 파크' 쇼룸 열어위니아딤채, '딤채×구미호 엠버테일' 한정판 맥주 출시 위니아딤채, 3분기 누적 매출 7365억원…"연간 1조원 돌파 기대" close 는 올해 7월 첫 선을 보인 3인용 식기세척기에 이어 6인용 제품을 출시했다고 25일 밝혔다.

위니아 식기세척기 6인용은 싱크대 상단에 편하게 설치·사용할 수 있는 제품이다. 1cm의 작은 타공 사이즈를 내는 것으로 제품을 설치할 수 있어 빌트인 시공이 어려운 곳에서도 부담 없이 사용 가능하다.

이 제품은 식기의 오염도를 자동으로 분석해 최적의 물 온도 및 세척 시간을 조절하는 '스마트 세척 모드'를 탑재했다. 식기의 오염도가 적을 경우 세척 시간을 최소화해 물을 절약할 수 있다.

워터펌프로 생성된 물줄기, 43cm 세척 노즐의 360도 고압 스핀 회전으로 식기에 남아있는 음식물을 씻어낸다. 또한, 75도 고온 살균 세척 기능을 통해 식기 내 기름기, 잔여물 등을 효과적으로 닦아내고 대장균, 황색포도상구균, 살모넬라균을 제거하는 데 도움을 준다. 자동코스, 강력코스 등 6가지 세척 모드를 취사 선택할 수 있다.

제품 디자인은 고급스러운 화이트 색상을 메인 컬러로 채택했다. 식기 세척 과정을 말끔히 가려주는 블랙 글래스와 실버 핸들을 포인트로 더했다. 출하가는 40만원대다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr