김 총리 대구 찾아 '상생형 일자리' 준비 사업체 격려

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 김부겸 국무총리는 24일 '상생형 지역일자리' 사업을 준비 중인 ㈜대동을 방문해 기업 현장을 살피고 직원들을 격려했다.

이 자리에서 김 총리는 대동의 기업 현황과 자회사인 ㈜대동모빌리티가 추진 중인 '대구형 일자리' 사업의 준비 상황을 보고받았다.

대동의 자회사인 대동모빌리티는 KT와의 기술협력을 통해 e-바이크, 인공지능(AI) 로봇 이동수단 등 신산업 분야에 5년간 약 1,800억원을 투자해 300여개의 직접 일자리(고용유발 4,600여명)를 창출할 계획이다.

대구형 일자리가 '상생형 지역일자리'로 선정 될 경우 지방투자촉진보조금 등 정부 지원을 받게 된다.

정부는 현재 '상생형 지역일자리 모델 확산방안' 수립 이후 5개 지역(광주, 경남 밀양, 강원 횡성, 전북 군산, 부산)에서 '상생형 지역일자리'를 선정, 8,600억원을 투자해 1,100여명의 신규 일자리를 창출했다.

김총리는 이번 '상생형 지역일자리' 선정을 위해 첫 단계인 노·사·민·정 상생협약을 성공적으로 이뤄낸 만큼 대구형 일자리가 '상생형 지역일자리'로 최종 선정될 수 있도록 사업계획을 내실화하는 등 면밀한 사전 준비를 당부했다.

정부도 대구를 비롯한 전국의 상생형 지역일자리가 차질 없이 추진될 수 있도록 지역사회와 소통하고 현장의 애로사항을 적극적으로 해소하겠다고 말했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr