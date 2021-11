이재명 “대장동 검찰수사 미진…여야 합의 특검해야”

윤석열 향해 "본인 잘못한 것 없으면 피할 이유 없지 않느냐"

재난지원금 입장 선회 "절차상 문제로 대의 훼손돼"

선대위 쇄신론 "반응 예민하지 못하다는 지적 있어"

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 18일 대장동 의혹과 관련해 “검찰수사가 매우 미진하다고 생각하기 때문에 여야가 합의해서 특검을 하는 것이 바람직하다”고 밝혔다.

이 후보는 이날 오후 ‘정당쇄신·정치개혁 의원모임’ 간담회가 끝난 뒤 기자들과 만나 “제 무고함도 재차 확인하는 과정이 될 것”이라며 “실제로 이 사건에서 부정한 행위를 저질렀고 결과물을 부정하게 취득한 국민의힘 관련자 또는 국민의힘 후보에 대해 엄정한 수사와 상응하는 책임을 반드시 물어야 한다고 생각한다”고 말했다.

윤석열 국민의힘 후보를 향해서는 “본인이 잘못한 것이 없으면 피할 이유가 없지 않느냐”며 “(어떤 부분은) 빼고 (특검을) 하자는 주장은 하지 않을 거라고 생각한다”고 목소리를 높였다.

이 후보는 이날 재난지원금 전국민 추가지급 입장을 선회한 것에 대해서 “예산심의 절차상 문제, 야당 반대문제, 정부의 입장 등 요인들 때문에 오히려 신속하게 지원해야 된다는 대의가 훼손될 수도 있겠다고 생각했다”고 답했다. 그는 “어떤 형식이든 간에 신속하고 과감한 지원이 필요하다고 본다. 그런데 지원대상이나 방식 때문에 지원 자체가 지연되는 것을 바라지 않는다”고 답했다.

일각에서 제기된 ‘선대위 쇄신론’에 대해서는 “원팀, 통합이라는 과제 때문에 많은 사람이 함께 했지만 다른 측면에서는 속도가 떨어진다, 반응이 예민하지 못하다는 지적이 있다”며 “선거일은 다가오는데 선대위가 국민들의 요구나 기대에 부흥할 만큼 신속하고 기민하게 활동하고 있는지에 대해 많은 분들이 의구심을 가지게 된 것 같다”고 말했다.

그러면서 “어떻게 해결할지 여러 의견들이 분출하고 있는 상태에서 지켜보고 있는 상황”이라며 “제자리를 찾아서 신속하게 필요한 활동들을 하게 될 것이라 기대한다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr