일동제약, 日시오노기제약과 먹는 코로나치료제 공동 개발

[아시아경제 박지환 기자] 일동제약이 일본 제약사와 손잡고 먹는 코로나19 치료제 개발에 나선다.

일동제약은 식품의약품안전처로부터 경구용 코로나19 치료후보물질 ‘S-217622’의 국내 2/3상 임상 시험 계획(IND)을 승인 받았다고 17일 밝혔다. 일동제약은 식품의약품안전처가 해당 후보물질의 국내 임상 2상과 3상시험 계획을 승인함에 따라 국내 임상 개발에 착수한다.

국내 임상은 코로나19 무증상, 경증 및 중등증 환자 약 200여 명을 대상으로 진행된다. 임상 2a상 시행 후 2b상과 3상이 이어지는 식이다.

일동제약은 국내에서, 시오노기제약은 일본과 싱가포르 등에서 이 후보물질에 대한 글로벌 임상을 진행할 예정이다.

일동제약과 시오노기제약은 내년 상반기에 한국 식약처로부터 이 제품의 긴급사용승인을 받는 것을 목표로 개발 작업을 진행하고 있다. 상용화 후에는 기술이전을 통해 국내 생산도 계획 중이다.

