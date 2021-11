염전 종사자 합동 전수점검 시행



[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군이 전라남도, 전남경찰청, 목포경찰서, 고용노동부, 장애인권익옹호기관 등 관계기관과 합동으로 염전 전체 종사자를 대상으로 내달까지 전수점검을 추진 중이다.

16일 군에 따르면 이번 합동점검은 염전 종사자 1:1면담을 통해 폭행·가혹행위 등 인권침해 및 임금체납, 장애 여부 등을 철저하게 조사할 계획이다.

조사 결과에 따라 근로자의 인권침해 등이 확인되면 해당 염전 생산자에 대해 고발 조치, 영업정지 및 허가취소 등 강력한 행정조치를 할 예정이다.

신안천일염생산자연합회는 회원을 대상으로 근로자의 인권침해 예방을 위해 오는 25일 천일염 생산자대회와 신안군수 특별 인권교육을 한다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr