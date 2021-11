[아시아경제 김민영 기자] DL이앤씨는 인천 서구 검단신도시 AA6블록에 들어서는 'e편한세상 검단 어반센트로'를 다음달 분양할 예정이라고 16일 밝혔다.

단지는 지하 2층∼지상 15층, 13개 동, 전용면적 59㎡ 총 822가구로 조성된다. 한국토지주택공사(LH)가 시행하고 민간 건설사가 시공하는 민간 참여 공공분양 아파트다. 특히 전체 공급물량의 85%를 특별공급으로 분양한다.

단지 부근에는 인천지하철 1호선 인천지방법원역(가칭)이 2024년에 개통될 예정이다. 인천지법 북부지원·인천지검 북부지청이 2025년 개원을 앞두고 있고 단지에서 약 300m 떨어진 거리에 인천발산초등학교와 계양천 산책로가 있다.

