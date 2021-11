文대통령, 신임 감사원장에 '정치적 중립성' 강조

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 12일 오전 청와대에서 최재해 신임 감사원장에 임명장을 수여하고 '정치적 중립성'을 강조했다.

박경미 청와대 대변인에 따르면 이날 수여식 이후 환담에서 문 대통령은 "최 원장은 감사원 73년 역사상 최초의 내부 출신 원장으로, 오랜 기간 감사원에서 근무하면서 능력을 인정받고 신망이 두터워 기대가 크다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 최 원장에게 감사원의 독립성과 정치적 중립성을 강조하고, 공직기강 확립과 적극행정 지원 강화를 당부했습니다. 특히 적극행정과 관련해 "공무원들은 선례가 없거나 규정이 불분명한 경우 감사원의 감사를 걱정해 적극행정을 주저할 수 있으니, 적극행정 지원을 강화하기 바란다"고 말했다.

이에 대해 최 원장은 "적극행정 지원이 제도적으로는 잘 갖춰져 있지만 운용에 있어 현장에서 체감이 잘 안 되는 측면이 있으므로 앞으로 잘 챙기겠다"며 "막중한 책임감을 가지고 감사원장직을 수행하겠다"고 말했다.

