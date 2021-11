코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 순매수세이 코스피가 오후에도 상승세를 이어가고 있다.

12일 오후 1시 55분 코스피는 전 거래일 대비 1.47%(42.97포인트) 상승한 2967.89를 가리키고 있다. 코스피는 이날 0.72%(21.03포인트) 오른 2945.95로 장을 시작해 상승폭을 키워 나가고 있다. 투자자동향을 보면 외국인과 기관은 각각 3540억원, 4659억원어치 주식을 샀다. 개인은 홀로 8397억원 가량 팔아치웠다.

시가총액 상위종목은 보면 삼성전자는 전 거래일 대비 1.14% 상승한 7만700을 가리키고 있다. 이외에 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 409,000 전일대비 2,000 등락률 +0.49% 거래량 347,667 전일가 407,000 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다" 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등 close (0.49%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 1,500 등락률 +1.20% 거래량 1,784,898 전일가 125,500 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다"코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등[클릭e종목]"카카오페이, 단기 주가 변동성 커" close (1.59%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 836,000 전일대비 17,000 등락률 +2.08% 거래량 37,908 전일가 819,000 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 홀로서기 앞둔 JY의 고뇌…7년 만에 알려져 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등 close (2.20%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 771,000 전일대비 14,000 등락률 +1.85% 거래량 148,202 전일가 757,000 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥! 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등 close (1.98%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 208,000 전일대비 3,000 등락률 +1.46% 거래량 325,544 전일가 205,000 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다" 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등 close (1.46%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 87,000 전일대비 3,100 등락률 +3.69% 거래량 1,216,177 전일가 83,900 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 도요타·폭스바겐 보다 빠른 현대차 '탄소중립' 큰그림구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다" 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세 close (3.69%)는 상승했고 SK하이닉스(-0.93%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 748,000 전일대비 5,000 등락률 -0.66% 거래량 139,410 전일가 753,000 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" close (-0.40%)는 하락했다.

같은시각 지수는 전 거래일 대비 1.56%(15.50포인트) 상승한 1007.15를 가리키고 있다. 코스닥지수는 이날 0.67%(6.64포인트) 오른 999.29로 장을 시작해 오름세를 지속하고 있다. 투자자동향을 보면 외국인 홀로 1198억원어치 주식을 샀고 개인과 기관 각각 648억원, 524억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 85,600 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 1,401,436 전일가 85,700 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등코스피, 1%대 하락 '2930선' 턱걸이...천스닥 또 붕괴 close (0.35%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 97,500 전일대비 4,500 등락률 +4.84% 거래량 3,956,868 전일가 93,000 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 극비리 재료株外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥! 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세 close (4.73%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 190,100 전일대비 9,700 등락률 +5.38% 거래량 1,943,671 전일가 180,400 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]위메이드, 전세계 미르4 트래픽 성장 폭발적…캐릭터 NFT 공개 기대 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등 close (6.21%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 118,700 전일대비 2,200 등락률 +1.89% 거래량 592,707 전일가 116,500 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등코스피, 1%대 하락 '2930선' 턱걸이...천스닥 또 붕괴 close (2.49%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,100 전일대비 300 등락률 +0.77% 거래량 590,558 전일가 38,800 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등코스닥, 외인·기관 매도에 천스닥 붕괴 close (0.77%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 386,400 전일대비 18,600 등락률 +5.06% 거래량 24,111 전일가 367,800 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려 close (5.33%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 168,800 전일대비 1,200 등락률 +0.72% 거래량 66,317 전일가 167,600 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려 close (1.07%)은 올랐다. 반대로 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 155,600 전일대비 2,000 등락률 -1.27% 거래량 1,091,777 전일가 157,600 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"“자이언트스텝” 보다 큰거온다, 메타버스 新대장주 close 비엠(-0.18%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 119,400 전일대비 2,400 등락률 -1.97% 거래량 1,106,232 전일가 121,800 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥! 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등 close (-1.97%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 219,700 전일대비 3,300 등락률 +1.52% 거래량 827,313 전일가 216,400 2021.11.12 14:20 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등코스피, 1%대 하락 '2930선' 턱걸이...천스닥 또 붕괴코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝 close (-0.14%)는 내렸다.

