이재오 "또 김종인 선대위? 킹메이커는 한번만 하는 것…뇌물 전력도 부담"

"킹메이커는 한 번 하는 것…알아서 당 부담 덜어줘야"

[아시아경제 박현주 기자] 이재오 국민의힘 상임고문은 김종인 전 비대위원장이 더 이상 대선에서 전면에 나서면 안 된다며 이른바 '김종인 선대위 총괄위원장 체제'에 거부감을 드러냈다.

이 고문은 9일 밤 CBS라디오 '한판승부'에서 김종인 선대위 총괄위원장 체제에는 두 가지 문제가 있다고 분석했다. 그는 "하나는 국민의힘 당헌에 후보가 당무 최우선권, 전권을 가지고 있는데 김 전 위원장이 '전권을 달라, 뭘 하겠다'하는 것"이라고 밝혔다.

이어 "또 다른 하나는 윤석열 대선 후보가 부패와의 전쟁, 부패와 척결에 초점을 뒀는데 김 전 위원장이 바로 부패전력자, 비리전력자"라며 "(김 위원장은) 뇌물로 감옥 갔다 왔는데 (윤 후보가) 부패와 척결, 대장동 부패비리 척결한다고 그러면 여당이 '선거관리위원장은 뇌물전과자를 앉혀놓고 무슨 소리냐. 앞뒤가 안 맞지 않냐'고 하면 대답이 궁하다"고 지적했다. 앞서 김 전 위원장은 지난 1993년 동화은행 비자금 사건으로 징역 2년6개월에 집행유예 4년을 선고받은 바 있다.

그러면서 그는 "김종인 어른이 본인이 선거판에 내가 들어가는 것이 이게 도움이 되겠다, 안 되겠다를 스스로 알아서 할 그럴 연배가 됐다"며 "킹메이커는 한 번 하는 것이고 킹하고 정치적 운명을 같이 해야 진정한 킹메이커지. 킹메이커는 기술자가 아니다. 그 점을 (본인이) 알아서 국민의힘의 부담을 덜어줬으면 좋겠다"고 꼬집었다. 김 전 위원장은 과거 박근혜 전 대통령, 문재인 대통령이 대선 후보였던 당시에도 이른바 '킹메이커'로 활약했다.

이 고문은 "이건 저 혼자 뜻이 아니다"라며 "우리 또래 상임고문이 한 6명 되는데 우연히 식사를 하면서 이야기를 하니 생각이 같았다. '당의 부담을 덜어주라. 후보의 부담을 덜어주고 대표 부담을 덜어줘야 선거가 활발하게 되는데 거기서 벌써 막히면 되겠냐'라는 이야기를 했다"고도 부연했다.

끝으로 "그분을 안 불러낸다고 다 옛날 사람 앉힌다는 것이 아니다"라며 "변화의 흐름과 국민의 요구에 맞는 사람, 얼마든지 참신하게 미래지향적인 사람들로 채울 수가 있다"고 강조했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr