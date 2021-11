[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ CJ제일제당=네덜란드 '바타비아 바이오사이언스' 지분 75.82%(5만807주) 2677억원에 현금취득 결정

◆ CJ제일제당=계열사 천랩에 Red BIO사업 일체 양도 결정

◆ CJ제일제당=올해 3분기 연결 기준 잠정실적 매출 6조8541억원, 영업이익 4332억원

◆ CJ씨푸드=올해 3분기 잠정실적 매출 413억원, 영업이익 9억원

◆ 우성=자회사 우성사료에 388억원 규모 채무보증 결정

◆ 현대리바트=올해 3분기 연결 기준 잠정실적 매출 3507억원, 영업이익 40억원

◆ 유안타증권=운영자금 조달 위해 단기차입금 5000억원 증가 결정

◆ 현대그린푸드=올해 3분기 연결 기준 잠정실적 매출 8939억원, 영업이익 140억원

◆ 무학=60억원 규모 자사 보통주 70만주 취득 결정

◆ 현대홈쇼핑=올해 3분기 연결 기준 잠정실적 매출 5753억원, 영업이익 274억원. ESG경영위원회 신설

◆ 다이나믹디자인=거래상대방의 잔금 미납입으로 부동산(공장) 매매계약 해제

