한국장애인재활협회에 전달

2014년부터 '하이 두드림투게더' 사업

기존 중·고생→→대학·대학원생까지 지원 확대

13년간 540명에 17.8억 후원

현대홈쇼핑 현대홈쇼핑 close 증권정보 057050 KOSPI 현재가 79,900 전일대비 1,300 등락률 -1.60% 거래량 4,048 전일가 81,200 2026.03.30 10:58 기준 관련기사 위기의 TV홈쇼핑…'엄지족 공략' CJ온스타일만 웃었다 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? 현대홈쇼핑, 설 명절 맞이 '설레는 설' 할인 행사 진행…최대 40% 할인 전 종목 시세 보기 은 한국장애인재활협회에 장애 가정 학생들을 위한 장학금 1억5000만원을 전달했다고 30일 밝혔다.

이는 한국장애인재활협회와 2014년부터 시작한 장애인 가정 장학사업 '하이(H!) 두드림투게더'의 일환이다. 현대홈쇼핑은 지난 13년간 해당 가정 학생 총 540명에게 장학금 17억8000만원을 지원했다.

30일 서울 강동구 천호동 현대홈쇼핑 본사에서 열린 장애인 가정 장학사업 ‘하이(H!) 두드림투게더’ 지원금 전달식에서 한광영 현대홈쇼핑 대표(왼쪽부터)와 장학생 대표 정민종 학생, 이일영 한국장애인재활협회 부회장이 기념촬영하고 있다. 정군은 중학교 2학년 때 장학생으로 선발된 이후 50개월 간 지속적인 지원을 받으며 올해 대학 진학의 꿈을 이뤘다. 현대홈쇼핑 제공 AD 원본보기 아이콘

현대홈쇼핑은 매년 중·고등학교에 재학 중인 장학생을 선발해 예체능부터 주요 교과목까지 폭넓은 학습 활동을 지원해 왔다. 올해부터는 지원 대상을 대학생과 대학원생까지 확대해 전공 서적 구매비와 강의 수강료 등 실질적인 학업 수행비를 지원할 계획이다.

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한광영 현대홈쇼핑 대표는 "장애인 가정의 학생들에게 실질적 교육 지원을 통해 잠재력을 실현할 수 있는 기회를 제공하고자 10년 넘는 기간 동안 하이(H!) 두드림투게더 사업을 꾸준히 이어오고 있다"며 "앞으로도 소외 계층 학생들이 보다 나은 환경에서 학습할 수 있도록 다양한 노력을 기울이겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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