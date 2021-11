내년 요소비료값 인상 가능성…농식품부 장관 "농협과 논의 중"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 중국발 요소수 품귀 사태로 내년부터 국내 요소비료 가격이 오를 것으로 전망된다.

김현수 농림축산식품부 장관은 8일 국회 농림축산식품해양수산위원회 전체회의에서 여야 의원들의 관련 질의에 "현재 요소 원가가 굉장히 올랐다"면서 "1년에 한 번 하던 요소비료 단가 계약을 나눠서 하는 방안을 농협과 논의하고 있다"고 밝혔다.

농협은 국내 비료업체로부터 연초에 비료를 다량 사들인 후 농가에 되팔고 있다. 양측이 한 번 책정한 비료 가격을 1년 내내 유지하는 체계고, 올해 8월에 이례적으로 한 차례 값을 올렸었다. 비료업계는 내년 계약 때 요소 가격 상승분을 단가에 반영해야 한다고 요구하고 있다. 생산비가 올랐으니 그만큼 판매가를 올려야 마진을 낼 수 있다는 것이다. 단가 계약을 몇 차례 나눠서 하는 것은 요소의 원가 변동을 비료 가격에 더 충실히 반영하려는 의도로 풀이된다.

다만 김 장관은 정부 차원에서 농가의 화학비료 비용부담을 해소하기 위해 예산을 증액하는 데 대해선 신중한 입장을 드러냈다. 그는 "농가의 비료 관련 부담이 커질 것은 예측된다"면서도 "화학비료를 친환경 비료로 전환해 온 상황에서 화학비료와 관련한 예산을 증액하는 것은 난감한 게 사실"이라고 말했다. 그러면서 "예산결산특별위원회의 예산심의가 남아있기 때문에 그때까지 판단해보고 필요한 부분이 있으면 의견을 내겠다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr