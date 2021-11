[아시아경제 이민지 기자] 가비아 가비아 079940 | 코스닥 증권정보 현재가 13,550 전일대비 500 등락률 +3.83% 거래량 111,243 전일가 13,050 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 가비아, 2Q 영업이익 13% 감소한 67억원"가비아" 적중한 실력, 후속株 한번더 갑니다반토막 계좌 구원해 줄 ‘대선주자 1위’ 마지막 수혜株! close 는 3분기 영업이익으로 81억4100만원을 기록해 전년동기대비 56% 늘었다고 8일 공시했다. 매출액은 26% 증가한 500억원을 기록했고 순이익은 75억원으로 87% 성장했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr