하이퍼스케일 데이터센터에 6000억 투자…맥쿼리자산운용, 가비아와 맞손

맥쿼리자산운용, 가비아와 공동투자 계약

맥쿼리자산운용그룹과 가비아가 한국 내 하이퍼스케일 데이터센터 플랫폼 개발을 위해 손잡았다.

3일 맥쿼리자산운용은 맥쿼리 아시아-태평양 인프라펀드4(MAIF4)가 클라우드 전문업체 가비아와 이같은 내용의 합작 투자 계약을 지난달 25일 체결했다고 밝혔다.

이에 따라 양사는 향후 4~6년간 약 6000억원을 공동 투자해 국내 주요 거점에 누적 용량 100MW(메가와트) 이상의 하이퍼스케일 데이터센터 인프라 플랫폼을 구축하기로 했다. 정확한 투자 비율은 비공개다.

첫 합작 결과물은 40MW 규모의 안산 데이터센터다. 안산 IDC는 수도권 AI 인프라의 새로운 거점으로 조성된다. 이곳은 고성능 그래픽처리장치(GPU) 서버 수용에 특화된 과천 IDC와 유기적으로 연결돼 통합 인프라 체계를 구축할 예정이다.

향후 국내 데이터센터 인프라 확장을 위해 긴밀한 협력을 이어갈 계획이다. 세부적으로 MAIF4는 부지 매입, 인허가, 프로젝트 파이낸싱 등 자산 개발과 금융 활동을 주도하기로 했다. 가비아는 자회사 KINX와 함께 데이터센터 설계, 네트워크 구축, 운영 및 유지보수 등 서비스 운영 전반을 담당한다.

김용환 맥쿼리자산운용그룹 한국 대표는 "한국에서 AI 활용이 본격적으로 확산하는 지금 이를 뒷받침할 디지털 인프라의 고도화는 필수적인데, 가비아는 이러한 변화를 함께 이끌 최적의 파트너"라며 "여기에 맥쿼리자산운용그룹의 글로벌 디지털 인프라 전문성이 더해지면 한국의 디지털 전환을 한 단계 더 앞당길 수 있을 것"이라고 밝혔다.

원종홍 가비아 공동대표는 "이번 협력은 가비아 그룹이 축적해 온 인프라 역량을 하이퍼스케일로 확장하는 중대한 전환점"이라며 "안산 데이터센터를 통해 폭발적인 AI 인프라 수요에 대응하고 고객의 성장을 견인하겠다"고 강조했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



