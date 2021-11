현대차증권, 롯데멤버스와 서비스 제휴..."주식 무료 증정"

[아시아경제 박지환 기자] 현대차증권 현대차증권 001500 | 코스피 증권정보 현재가 12,550 전일대비 100 등락률 -0.79% 거래량 24,967 전일가 12,650 2021.11.08 12:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로개인 순매수에도…코스피·코스닥지수 1.8%대 하락세 이어가[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일 close 은 롯데 멤버스와 서비스 제휴를 맺고 엘페이 3만원 이상 결제 시 추첨을 통해 주식을 무료로 주는 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

제휴기념으로 오늘부터 내달 3일까지 엘포인트(L.POINT) 모바일 애플리케이션에서 주식 무료 증정 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 내 현대차증권 계좌를 개설(주민번호 기준 최초 계좌 개설 고객 대상)하고 롯데맴버스의 간편결제 서비스인 엘페이를 3만원 이상 사용하면 이벤트에 참여할 수 있다. 이벤트 응모 고객 중 5000명을 추첨해 국내에 상장 되어있는 9개 기업의 주식 중 랜덤으로 1주를 증정한다.

이번 제휴를 통해 현대차증권은 앞으로 롯데멤버스와 공동 프로모션 및 플랫폼 연동을 통한 금융상품 판매 활성화, 제휴 상품 개발 등에 나서게 된다. 현재 본 허가 심의 중 인 마이데이터 사업과 관련, 추후 인가 시 롯데멤버스의 유통 데이터와의 결합을 통해 고객 맞춤형 금융상품 개발에도 나설 계획이다.

권지홍 현대차증권 리테일사업부장은 "핀테크 플랫폼과의 협업을 통해 고객들이 보다 쉽고 편리하게 주식과 펀드에 투자할 수 있도록 지원을 확대 할 예정"이라며 "향후 금융서비스 이용 전반에 걸쳐 고객이 실질적으로 원하는 방향의 맞춤형 자산관리 서비스를 확대 하겠다"고 말했다.

