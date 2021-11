KB국민카드, '티티비비' 국내 호텔 최대 6만 원 할인

대한민국 숙박대전 최대 3만원 할인 혜택에

3만 원 범위 내에서 15% 추가 할인

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 자유여행 전용 플랫폼 '티티비비(TTBB)'에서 숙소를 예약하고 '대한민국 숙박대전' 할인 쿠폰을 사용하는 고객에게 최대 3만원 추가 할인 혜택을 제공한다고 8일 밝혔다.

오는 9일부터 12월 23일까지 티티비비 모바일 애플리케이션(앱) 또는 모바일 웹페이지를 통해 엄선된 국내 400여 개 호텔을 예약하고, 대한민국 숙박대전 할인 쿠폰을 사용하면 해당 쿠폰이 제공하는 2만원 또는 3만원 할인 혜택에 더해 최대 3만원까지 결제금액의 15%가 추가 할인된다.

할인 쿠폰은 티티비비 모바일 앱·웹페이지에서 1인당 1매까지 발급 가능하며, 쿠폰 발급과 예약, 숙소 입실은 12월 23일까지 완료해야 한다.

KB국민카드 관계자는 "연말 국내 여행을 계획 중인 고객은 대한민국 숙박대전 할인 쿠폰에 티티비비가 제공하는 추가 할인을 더해 최대 6만 원의 호텔 할인 혜택을 누릴 수 있는 만큼 이번 행사에 고객들의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.

한편, 티티비비는 KB국민카드가 여행 전문 스타트업 '트립비토즈'와 손 잡고 선보인 동영상 기반의 자유여행 전용 플랫폼이다. 항공, 숙박, 액티비티 등 국내외 자유여행 관련 정보 탐색부터 상품 예약까지 한 번에 가능한 것이 특징이다.

