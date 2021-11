[아시아경제 임혜선 기자] 웅진식품이 소비자를 대상으로 ‘아침햇살 떡볶이 챌린지’를 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 이벤트는 최근 사회관계망서비스(SNS) 상에서 주목받고 있는 ‘아침햇살 떡볶이’ 레시피를 소개하고, 소비자들이 레시피를 경험해볼 수 있도록 기획됐다. 아침햇살로 나만의 떡볶이를 만들어 개인 계정에 인증샷을 올리면 참여가 완료된다. 이벤트는 오는 17일까지 진행되며, 추첨을 통해 총 10명에게 아침햇살 1박스를 증정한다.

