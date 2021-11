코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복

카카오게임즈 장중 10%대 상승폭 나타내

[아시아경제 공병선 기자] 코스피가 기관의 매수세에 상승세를 나타내고 있다. 코스닥은 다시 1000선을 회복했다.

1일 오후 1시40분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.52%(15.45포인트) 상승한 2986.13을 기록했다. 이날 오전 10시24분 2991.81까지 오르기도 했다.

기관의 매수세가 거세다. 기관은 4688억원을 순매수했다. 개인과 외국인은 각각 1885억원, 2672억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 의료정밀의 상승폭은 2.41%로 가장 컸다. 이어 은행(1.21%), 의약품(1.04%), 건설업(0.95%), 비금속광물(0.91%) 등 순이었다. 섬유의복(-0.62%), 철강금속(-0.35%), 종이목재(-0.20%), 화학(-0.15%), 전기가스업(-0.10%) 등 순으로는 하락했다.

강세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 4,000 등락률 +3.88% 거래량 2,451,991 전일가 103,000 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합거래대금 급감 코스피…10월 하루 평균 11.7兆, 1년 내 최저 close 의 상승폭은 3.40%로 가장 컸다. 이어 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 63,900 전일대비 800 등락률 +1.27% 거래량 845,130 전일가 63,100 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close (1.43%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,400 전일대비 600 등락률 +0.86% 거래량 8,510,837 전일가 69,800 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 제2의 쎄미시스코, "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 외국계 증권사 '삼성전자 목표주가' 하향"후대를 위한 AI 컴퓨팅, 에너지 효율화 고민해야" close (1.00%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 878,000 전일대비 7,000 등락률 +0.80% 거래량 30,950 전일가 871,000 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합국내 증시 모두 약세...'삼천피·천스닥 붕괴' close (0.69%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 500 등락률 -0.24% 거래량 262,171 전일가 208,000 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합3분기 어닝시즌 중간점검, 47%가 깜짝 실적 close (0.24%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 408,000 전일대비 1,000 등락률 +0.25% 거래량 245,776 전일가 407,000 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close (0.12%) 순으로 올랐다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 719,000 전일대비 15,000 등락률 -2.04% 거래량 212,969 전일가 734,000 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복[단독] 포스코케미칼, 미국에 해외 첫 양극재 공장 짓는다기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합 close (-2.04%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,400 전일대비 700 등락률 -0.82% 거래량 756,024 전일가 85,100 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복현대캐피탈, 기아 고객 위한 'K-솔루션' 출시기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합 close (-0.71%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 834,000 전일대비 2,000 등락률 -0.24% 거래량 188,009 전일가 836,000 2021.11.01 14:45 장중(20분지연) 관련기사 권영수 LG엔솔 대표 "품질 이슈, 거쳐야 할 과정…더 큰 도약의 기회" 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복[단독] 포스코케미칼, 미국에 해외 첫 양극재 공장 짓는다 close (-0.24%) 순으로는 떨어졌다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 835,597 전일가 125,500 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close 는 보합을 나타냈다.

같은 시간 기준 코스닥은 전 거래일 대비 0.84%(8.33포인트) 상승한 1000.66을 기록했다. 이날 오후 1시31분 1001.25까지 오르기도 했다.

외국인과 기관의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 237억원, 951억원을 순매수했다. 개인은 966억원을 순매도했다.

강세를 나타낸 업종이 다수다. 디지털콘텐츠의 상승폭은 4.64%로 가장 컸다. 이어 출판·매체복제(4.24%), IT S/W & SVC(3.36%), 운송장비·부품(2.14%), 컴퓨터서비스(1.91%) 등 순이었다. 섬유·의류(-1.39%), 금융(-1.31%), 종이·목재(-1.24%), 일반전기전자(-1.12%), 화학(-0.97%) 등 순으로는 떨어졌다.

상승한 시총 상위 10개 종목이 다수다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 87,000 전일대비 7,200 등락률 +9.02% 거래량 8,587,291 전일가 79,800 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 카카오게임즈, 라이온하트스튜디오 지분 30% 4500억에 취득美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합 close 의 상승폭은 10.03%로 가장 컸다. 이어 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 43,850 전일대비 1,750 등락률 +4.16% 거래량 928,512 전일가 42,100 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴 close (5.23%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 107,900 전일대비 4,000 등락률 +3.85% 거래량 974,279 전일가 103,900 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴 close (4.81%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 116,600 전일대비 3,300 등락률 +2.91% 거래량 161,407 전일가 113,300 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴 close (3.09%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 82,500 전일대비 1,600 등락률 +1.98% 거래량 830,203 전일가 80,900 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴 close (2.35%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 184,400 전일대비 300 등락률 +0.16% 거래량 495,957 전일가 184,100 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합국내 증시, 오후에도 약세 지속...'삼천피·천스닥' 아래로 close (1.03%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 176,700 전일대비 300 등락률 +0.17% 거래량 117,959 전일가 176,400 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감 close (0.34%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 182,900 전일대비 100 등락률 +0.05% 거래량 1,487,452 전일가 182,800 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 “자이언트스텝” 보다 큰거 온다! 新메타버스 대장주 탄생! [종목속으로]위메이드, 블록체인 타고 고공행진美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복 close (0.33%) 순으로 올랐다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 401,800 전일대비 8,100 등락률 -1.98% 거래량 168,847 전일가 409,900 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close (-1.76%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 377,200 전일대비 3,700 등락률 -0.97% 거래량 23,247 전일가 380,900 2021.11.01 14:46 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합"반도체·배터리 소재 1~2년 집중투자"…SK머티리얼즈·SK㈜ 합병 주총 통과 close (-0.21%) 순으로는 하락했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr