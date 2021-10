이탈리아 로마 G20 정상회의 개막…기후변화 논의

[아시아경제 이동우 기자] 제16차 주요 20개국(G20) 정상회의가 30일(현지시간) 이탈리아 로마에서 개막했다. 사람(People)·Planet(지구)·Prosperity( 번영)'을 주제로 한 정상회의는 31일까지 진행한다.

이번 정상회의는 2019년 이래 2년 만의 대면 회의다. 사우디아라비아가 의장국이었던 작년 11월 15차 회의는 코로나19 여파로 화상으로 진행됐다. 올해 회의는 국제경제·보건 부문의 1세션, 기후변화 및 환경에 초점을 맞춘 2세션, 지속가능개발의 3세션 등으로 구성됐다. 핵심 의제는 기후변화 대응, 팬데믹 위기 극복 및 글로벌 경기 회복, 에너지 위기 해소 등이다.

이번 정상회의는 이달 31일 영국 글래스고에서 개막하는 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP26)의 성패를 가늠할 시금석이 될 수 있다는 평가다.

G20의 온실가스 배출량이 전 세계 75% 이상을 차지하는 만큼 G20 틀내에서 어떤 합의가 도출되냐느냐가 COP26의 향배에 영향을 미칠 수밖에 없다. 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장도 G20 정상회의에서 성과를 내지 못하면 COP26도 '빈손'에 그칠 것이라며 야심 차고 실천적인 태도를 촉구했다.

최우선 과제는 산업화 이전 대비 지구 평균 기온 상승을 1.5℃ 이내로 억제할 필요가 있다는 공통의 인식 아래 실효성 있는 '액션 플랜'을 설정하는 것이다. 이번 회의에서는 그 추진 과제로 석탄발전의 단계적 퇴출, 국내·외 석탄발전소 금융 지원 중단, 화석연료 보조금 폐지 등을 포함한 단계적 '탈석탄' 방안이 비중 있게 논의될 예정이다.

2030년 메탄가스 배출량을 2020년 대비 30% 줄이는 안과 선진국이 개발도상국의 기후변화 대응을 돕고자 2025년까지 1천억 달러(약 117조 원)를 지원하기로 한 과거 약속을 이행하는 안 등도 논의 테이블에 오른다.

다만, 현재로선 기후변화 이슈에서 의미 있는 성과가 도출될지는 미지수다. 세계 최대 온실가스 배출 국가인 중국과 러시아, 인도 등 3개국의 태도가 큰 변수다.

팬데믹 위기 극복과 관련해서는 코로나19 예방백신의 공평한 배분도 주요 의제다.

정상들은 올해 말까지 전 세계 인구의 40%, 내년 중반까지는 70%가 백신을 맞을 수 있도록 한다는 구체적인 목표를 공동성명서에 담고자 막판 조율을 벌일 것으로 전망된다.

이밖에 포스트 팬데믹의 글로벌 경기 회복과 고공 행진하는 에너지 가격 안정화 문제 등도 협의 테이블에 오른다. 이달 초 경제협력개발기구(OECD)/G20 포괄적 이행체계(IF) 주도로 136개국이 서명한 디지털세 합의안 역시 이번 G20 정상회의에서 공식 추인된다.

G20은 2008년 세계 금융 위기를 계기로 경제 규모가 큰 주요국 간 공조·협력의 필요성이 대두하면서 창설됐고 그해 11월 미국 워싱턴에서 1차 정상회의가 개최됐다. G20 소속 국가의 인구 비중은 전 세계 60%, 국내총생산(GDP)은 80%, 무역량은 75%를 각각 차지한다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr