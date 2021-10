30일 서울 송파구 올림픽공원에서 엄수된 고(故) 노태우 전 대통령 국가장 영결식에서 부인 김옥숙 여사, 장녀 노소영 아트센터 나비 관장, 장남 노재헌 변호사 등 유족들이 헌화하고 있다./사진공동취재단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.